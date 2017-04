Horoskopi ditor, e enjte 6 prill 2017

Dashi

Nëse deri me sot gjerat mes jush dhe partnerit kane ecur mire, përfitoni edhe për te marre disa vendime te rëndësishme. Për ju ka për te ndryshuar çdo gjë pozitivisht. Beqaret do jene te shqetësuar për një çështje tjetër dhe nuk do e kenë aspak mendjen tek kërkimi i princit te kaltër. Ne planin financiar do ketë goxha përmirësime. Shfrytëzojeni rastin për te shlyer borxhet.

Demi

Dite negative ka për te qene kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do jeni shume kokëfortë dhe nuk do merreni vesh për asgjë me atë qe keni ne krah. Beqaret do jene pafund te hapur dhe mundësitë për te krijuar lidhje do jene te njëpasnjëshme. Buxhetin do e menaxhoni me shume përkujdes dhe gjendja do filloje dalëngadalë te përmirësohet.

Binjaket

Do veproni me shume takt dhe diplomaci gjate kësaj dite dhe gjendja ne planin sentimental ka për te qene e jashtëzakonshme. Nuk do keni me as debate për gjera elementare. Beqaret do e takojnë me ne fund shpirtin e tyre binjak dhe e gjithë jeta do ju ndryshoje përgjithmonë. Sektori i financave do jete disi me i qëndrueshëm dhe do mund te kryeni edhe investime te konsiderueshme.

Gaforrja

Shtojini pak me shume dozat e imagjinatës gjate kësaj dite sepse vetëm ne këtë mënyrë jeta sentimentale ka për te qene me emocionuese. Beqaret edhe pse do mundohen shume nuk do arrijnë dot te fillojnë një lidhje ashtu si e kishin ëndërruar. Ne planin financiar asgjë e keqe nuk do ndodhe sepse do dini mire si t’i bëni llogarite. Nuk do përballeni me asnjë lloj problemi.

Luani

Marrëdhënia juaj me partnerin ka për te qene e këndshme dhe mjaft harmonike gjate kësaj dite. Do ndiheni me se miri dhe do bëni edhe plane afatgjata. Beqaret me mire te presin edhe pak para se te hedhin hapa sepse mund te bëjnë gabime te pafalshme. Financat here pas here do kenë edhe tronditje. Kujdes me çdo lloj hapi qe do hidhni ne mënyrë qe te mos mbeteni pa para ne një moment.

Virgjeresha

Dite e begate do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Do i harroni te gjitha problemet e se shkuarës dhe do mendoni me pozitivizëm drejt se ardhmes. Beqaret do e takojnë me ne fund shpirtin e tyre binjak dhe çdo gjë do ju ndryshoje rrënjësisht. Financat do i menaxhoni me shume përkujdes me maturi dhe nuk do ju ndodhe asnjë lloj problemi ne këtë sektor.

Peshorja

Dite mjaft romantike do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Emocionet qe do përjetoni do jene te paimagjinueshme. Beqaret do realizojnë takime pafund, por nuk do ndihen ende gati për te hedhur hapa. Le te presin edhe pak për te bere zgjedhjet. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjate gjithë kohës kështu qe nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni.

Akrepi

Sot duhet te reflektoni me shume kujdes ju te dashuruarit sepse po bëtë gabime gjerat mund t’iu ecin vërtet keq. Mendoni paksa edhe për te ardhmen. Beqaret do kenë një dite te jashtëzakonshme. Personi qe do takojnë do ua ndryshoje jetën njëherë e përgjithmonë. Ne planin financiar keni për te pasur fat, kështu qe përfitoni për te bere edhe disa investime me tepër.

Shigjetari

Dite plot shkëlqim do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Çdo gjë mes jush dhe atij qe keni ne krah do ece sipas parashikimeve. Beqaret do jene te pavëmendshëm ndaj ftesave qe do ju bëhen duke humbur kështu mundësi te shkëlqyera. Buxheti nuk do jete as shume i mire, por edhe as shume problematik. Mundohuni qe te jeni te kujdesshëm gjate gjithë kohës.

Bricjapi

Marrëdhënie e stuhishme ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Për shume gjera do debatoni ashpër dhe nuk do bini aspak ne një mendje. Beqaret duhet te jene me te disponueshem ndaj takimeve qe do realizojnë dhe jeta ka për t’iu marre një tjetër drejtim. Buxheti nuk do jete i keq, megjithatë qe te mos keni probleme duhet te merrni masa paraprakisht.

Ujori

Partneri do përkujdeset ne pafundësi për ju gjate kësaj dite prandaj ju do e adhuroni edhe me tepër nga me pare. Dielli dhe ngjyrat do mbizotërojnë gjate gjithë kohës. Beqaret jo vetëm qe do fillojnë lidhje, por ajo ka për te qene mjaft pasionante. Ne planin financiar duhet te jeni gjate gjithë kohës te kujdesshëm sepse po bëtë ndonjë gabim gjendja mund te përkeqësohet.

Peshqit

Nëse jeni ne një lidhje, gjerat nuk kane për te ecur shume mire sot. Do grindeni edhe për gjerat me elementare dhe nuk do ndiheni aspak te qete. Beqaret nuk do mundin dot ta bëjnë për vete personin e ëndrrave dhe do vazhdojnë te mbeten te vetmuar. Me financat do jeni shume me te organizuar dhe gjendja ka për te mbetur e jashtëzakonshme. Çdo investim do e bëni te mirëmenduar.