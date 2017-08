Horoskopi ditor, e enjte 3 Gusht 2017

Shpërndaje Facebook

Dashi

Plutoni do sjelle ndryshime te mëdha gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Çdo gjë do jete me e bukur dhe do ndiheni me se miri. Beqaret edhe pse nuk do e gjejnë atë qe kane ëndërruar do jene optimiste për te ardhmen. Kjo është me mira qe ata mund te bëjnë. Ne planin financiar do keni ide shume te mira si ta përmirësoni situatën. Do iu dilni.

Demi

Venusi do ndikoje pozitivisht sot ne jetën tuaj ne çift dhe do e ngrohte atmosferën. Ka mundësi qe te filloni te bëni projekte te rëndësishme për te ardhmen. Beqaret edhe pse do takojnë disa persona nuk duhet te krijojnë iluzione te kota sepse mund te zhgënjehen. Ne planin financiar shmangni sa te mundni operacionet e mëdha dhe te rrezikshme.

Binjaket

Jeta juaj ne çift do jete me e qete sot. Do dini si te flisni me partnerin ne mënyrë qe te mos keni debate. Toleranca do jete një nga pikat tuaja te forta. Beqaret ka gjasa te takojnë personin e duhur, por qe nuk duhet te bëjnë premtime te nxituara. Prisni pak kohe. Për sa iu përket te ardhurave, ato do jete te qëndrueshme. Një i afërm do iu jap beje një dhurate goxha te madhe.

Gaforrja

Harmonia do mbizotërojë gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe pak nga pak do mendoni te krijoni një familje se bashku. Mos u nxitoni sepse është me mire kur mendohen gjithçka me kujdes. Beqaret do jene te turpshëm dhe do i humbasin te gjitha mundësitë qe do iu jepen. Ne planin financiar do e dini mire çfarë te bëni qe situata te mos tronditet.

Luani

Planetët do ndikojnë negativisht gjate kësaj dite ne jetën tuaj ne çift dhe do iu sjellin probleme te mëdha. Kini kurajën te flisni hapur me partnerin dhe te mos i mbani te fshehta. Beqaret do jene te dëshpëruar sepse nuk do kenë takimet qe aq shume kane pritur. Ne planin financiar duhet shpenzuar me maturi. Tregohuni me largpamës ne këtë sektor.

Virgjeresha

Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe dashuroni sot dhe do keni mundësi te flisni për gjithçka. Disa prej atyre qe kane kaluar një faze delikate do filloje te sqarojnë gjerat një nga një. Beqaret nuk duhet te mendojnë vetëm për emocionet e momentit sepse ne këtë mënyrë do zhgënjeheshin. Ne planin financiar duhet te dëgjoni këshillat qe do iu japin miqtë.

Peshorja

Duhet te gjeni kohen e duhur sot për ta kaluar me partnerin sepse ne fakt kohet e fundit e keni lënë paksa pas dore. Mos lejoni qe ai te shohë dike tjetër dhe gjithçka te përfundojë midis jush. Jepini edhe me tepër rëndësi dialogut. Beqaret do kenë një dite te zakonshme dhe pa te reja. Ne planin financiar do bëni gjithçka qe keni mundësi për te ruajtur ekuilibrin.

Akrepi

Marrëdhënia ne çift nuk do jete me e ndërlikuar sot. Do i tregoni te gjitha te vërtetat partnerit dhe do filloni një etape te re, me te bukur se ajo qe keni kaluar. Për beqaret do shfaqet personi i duhur, por ne momentin qe ata me pak e presin. Përgatituni emocionalisht. Plutoni do ndikoje negativisht tek financat. Beni kujdes me shpenzimet e mëdha nëse nuk doni probleme.

Shigjetari

Ata qe janë ne një lidhje do i japin me tepër prioritet jetës sentimentale sot dhe do lënë pas dore gjithçka tjetër. Priten momente te këndshme dhe disa vendime te rëndësishme. Beqaret do kenë një takim te veçante, por nuk do tentojnë te shkojnë me tej. Ne planin financiar do keni me shume fat sesa e prisnit. Do kryeni edhe transaksione me rëndësi.

Bricjapi

Ka shume mundësi qe dëshirat tuaja te kahershme t’iu plotësohen gjate kësaj dite. Partneri do kujdeset qe ju te ndiheni sa me mire dhe te përjetoni emocione te mëdha. Për beqaret do jete dite e animuar, por jo me takime te rëndësishme. Gjithsesi shfrytëzojeni ditën. Situata financiare do jete me e mire sesa e mendonit. Fati do jete ne anën tuaj dhe mund te bëni ndonjë shpenzim me tepër.

Ujori

Bashkëpunimi do mbizotërojë gjate gjithë kësaj dite sot ne jetën tuaj ne çift. Do ndiheni me te qete pranë atij qe doni dhe nuk do mërziteni për asnjë moment. Beqaret do kenë takime, por nuk duhet te ëndërrojnë me shume sesa duhet. Mbajini këmbët ne toke. Financat do jene përgjithësisht te mbrojtura megjithatë tregohuni te matur me shpenzimet e mëdha.

Peshqit

Dite plot ngjyra dhe emocione kjo e sotmja. Dialogu do te rivendoset ne çift dhe do ndiheni shpeshherë te lumtur. Shfrytëzojeni ditën deri ne minutën e fundit. Beqaret do kenë takime me shumice dhe do e kenë te vështirë te vendosin cili iu pëlqen me tepër. Merrni kohen e duhur për t’u menduar. Ne planin financiar mos bëni asgjë pa u menduar sepse do krijoni probleme.