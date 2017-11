Histori erotike / Bëmë orgji me shoqen e ngushtë dhe ishte…

Shpërndaje Facebook

Kam qenë në “club”-e striptizmi. Kam bërë treshe. Kam takuar njerëz në “club”-e, lokale, librari, koncerte, evente sportive dhe në punë me të cilët kam bërë seks minuta më pas.

Kam bërë edhe seks me pagesë. Me thënë të drejtën kam provuar gati çdo gjë. Të paktën deri sa takova Marën, e cila filloi të më zgjonte dëshirat seksuale të fshehura në subkoshiencën time.

Një natë, pasi kishim pirë disa gota, e pyeta Marën se çfarë do të bënte për t’i dhënë dinamizëm jetës së saj seksuale. Përgjigjja e saj më befasoi: “Do të bëja patjetër një orgji. Pse mos ta bëjmë bashkë?”. Në atë moment pashë që irisi i syve të saj ishte zgjeruar dhe shndriste.

Menjëherë filluam të bënim gati “skenarin” dhe detajet e asaj çfarë do të bënim. Sigurisht, jo shumë meshkuj, më pak se 4. Gjithashtu vendosëm edhe mesatare të penisit: 20 cm. Vendosëm edhe se nuk do të pranonim më femra në “festën” tonë.

Pasi organizuam këto gjëra, menduam të vendosnim edhe lajmërime në internet ku kërkonim persona për njohje të reja. Pas pak ditësh, unë dhe Mara kontrolluam mesazhet që na kishin ardhur dhe vendosëm që ata që do të kualifikoheshin nuk duhej të ishin as shumë të vjetër, as shumë të rinj; as shumë të etur për seks, as të tejngopur me marrëdhënie seksuale. Dhe më në fund zgjodhëm.

Kur nata e madhe erdhi më fund, prenotuam një suitë mbretërore, e cila do të na përballonte më së miri sepse kishte vende për të ndenjur ulur, për të ndenjur shtrirë, kishte ballkon, kishte një vaskë dhe kishte një shtrat të madh. Porositëm gjithashtu edhe peshqirë me shumicë dhe pije të ndryshme. Blemë edhe kontraceptivë. U veshëm mjaft sensuale dhe u bëmë gati!

Ata erdhën fiks në kohë (s’kishte si të ndodhte ndryshe, në fakt). U kërkuam të uleshin në kolltuk dhe të prisnin. Ndërkohë unë dhe Mara u shtrimë në shtrat. Fillova ta prekja lehtë duke lëvizur dorën nga shpatulla në fundin e kurrizit. Edhe Mara filloi të më prekte njësoj si unë. Më pas ata u afruan dhe u shtrinë bashkë me ne. Pasi zgjodhëm se cili do të ishte partneri im e cili i Marës, nisëm të bënim seks të katërt bashkë.

Mbrëmja përfundoi duke bërë listën e gjërave që kishim bërë: penetrim dyshe, seks oral dyshe, seks vaginal me tre, puthje, lëpirje dhe orgazëm secili.

Pra, mund të them se më në fund arrita të bëja realitet të gjitha fantazitë e mia seksuale!