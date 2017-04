Haradinaj: Serbisë duhet t’i tregojmë vendin, siç ja ka treguar Kroaci

President of the Alliance for the Future of Kosovo (AAK) Ramush Haradinaj, a Kosovo Albanian former guerilla commander who served briefly as prime minister, speaks during an interview with Reuters at the AAK headquarters in Pristina December 4, 2012. Haradinaj, who was cleared last week of crimes against humanity in a retrial at the U.N. tribunal for the former Yugoslavia in The Hague, said he expects to become prime minister of Kosovo in a deal with the current government, a move likely to anger Serbia just as the European Union is pushing the two to mend ties. REUTERS/Hazir Reka (KOSOVO - Tags: POLITICS) - RTR3B7F7

LinkedIn Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka folur ekskluzivisht në ‘Info Magazine’ të Klan Kosovës, nga Colmari i Francës, nga ku ka thënë se është peng dhe se drejtësia franceze ka rënë pre e Serbisë. Megjithatë, ai është shprehur i bindur se në fund do të triumfojë. “29 nëntor 2012 është vërtetuar e vërteta për pafajësinë time, por kjo nuk po i pëlqen Beogradit. S’ka qare, jemi në drejtën tonë. Do të jetë një lirim i pakusht. Jo gjyqtarët, por edhe gazetarët e kanë parë se nuk qëndron një kërkesë e tillë, krejtësisht politike”, ka thënë ai, duke shtuar se Serbisë duhet t’i tregohet vendi. “Fqinjët i kemi të këqij. Serbisë duhet t’ja tregojmë vendin qysh ka bërë Kroacia”- tha Haradinaj. Haradinaj ka thënë po ashtu se Serbia u ka shkaktuar të gjithë fqinjëve përreth tragjedi, por se tashmë nuk mund t’i fusë duart në Kosovë. “Na kanë nxirë jetën qindra vjet; sot ka dalë një brez tjetër që nuk lejon më të futen duart të shqiptarët, pavarësisht se çfarë ndodh me mua. Askush nuk do të na nëpërkëmbë. Le ta kuptojnë mirë se kemi në Kosovë asi djem si dikur që i kanë dalë Millosheviqit përballë”- ka shtuar Haradinaj. Kreu i AAK-së Ramush Haradinaj Shpërndaje Facebook

