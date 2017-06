Fotot/ Operatorët turistikë bojkotojnë Bashën në Vlorë, bën monolog para një grusht militantësh

Lulzim Bashës nuk po i shkon aspak mirë fushata elektorale. Mesa duket demokratët nuk e kanë marrë veten akoma nga ajo nxjerrje që Rama i bëri nga çadra e nga ana tjetër, grupet e tjera të interesit nuk e marrin seriozisht atë. Kështu,mitingjet e tij deri tani kanë qenë dështime të njëpasnjëshme.

I tillë ishte edhe takimi i sotëm në Vlorë që Basha kishte njoftuar se do mbante me përfaqësuesit e operatorëve turistikë në Vlorë ku do të fliste për turzimin.

Mirëpo, burimet konfirmojnë se Bashës nuk i kanë shkuar operatorët në takim, ndaj ai e vonoi pambarimisht takimin duke hyrë nëpër rrugica medemek po takonte njerëz që të vonohej.

Si përfundim, në takim foli vetëm Basha dhe asnjë pjesëmarrës, pasi grupi i interesit për të cilin zhvillohej takimi (operatorët turistikë) nuk morën pjesë duke e braktisur.