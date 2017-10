FNSH mësyn në 6 qarqe, disa të arrestuar për armë dhe drogë

Forca policie te FNSH dhe forcat RENEA, gjate nje aksioni ne fshatin Lazarat, ne kerkim te 4 personave te armatosur te cilet kane qelluar mbreme me arme ndaj nje postoblloku te ngritur nga policia e Gjirokastres./r/n/r/nPolice forces, during an action Lazarat village in search of four gunmen who fired gun last night to an elevated postoblloku Gjirokastra police.

LinkedIn Policia e Shtetit ka ndërmarrë një operacion masiv të shtrirë në 5 qarqe të vendit për goditjen e grupeve me aktivitet kriminal. Drejtori i Rendit Publik në Policinë e Shtetit, Albert Dervishaj, në një konferencë për mediat tha se 10 grupe të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë, janë duke operuar në qytetet e Vlorës, Durrësit, Dibrës, Lezhës, Fierit dhe Elbasanit. Kontrollet janë ushtruar në akse rrugore, lokale apo ambjente të ndryshme në bazë të informacioneve që disponojnë strukturat vendore të policisë, për mundësinë e zhvillimit të aktivitetit kriminal. Deri tani policia ka arrestuar 5 persona për armëmbajtje pa leje, drogë dhe të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në Dibër, u arrestua shtetasi Eduart Havalja, 40 vjeç, banues në fshatin Cërujë-Klos. Arrestimi i tij u bë pasi në banesë i janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 1 automatik kallashnikov me krëhër, 1 pistoletë tip ‘Beret’, 1 thikë, 3 granata offensive dhe 2 kaseta metalike me rreth 1000 fishekë. Në Lezhë, u sekuestruan 1 armë zjarri dhe 4 kg lëndë narkotike Cannabis Sattiva, si dhe u arrestuan në flagrancë 2 poseduesit e tyre. Konkretisht, Emiliano Arapi 18 vjeç, banues në Mirditë pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet në banesën e tij, iu gjetën dhe sekuestruan 4 kg lëndë narkotike Cannabis Sattiva e paketuar në qese dhe e futur në një thes sintetik.Po ashtu u arrestua dhe Rafael Lazri 24 vjeç, banues në Troshan, pasi gjatë kontrollit fizik të ushtruar në një lokal iu gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri ‘Glock’ me 27 fishekë si dhe disa doza lëndë bimore e llojit Cannabis Sattiva. Në Shijak, në një lokal bastesh sportive të marrë me qira nga shtetasi Selman Krasniqi, u kap dhe u sekuestrua në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri automatike, tip “Scorpion”, kalibër 7.65 mm dhe 1 krehër me 20 fishekë kalibër 7.65 mm.Shtetasi Selman Krasniqi në momentin që Policia po hynte për kontroll në lokalin e marrë me qira prej tij, ka tentuar të largohet pasi ka hedhur armën e zjarrit, por është ndaluar dhe arrestuar nga forcat e policisë. Ndërkohë nga shërbimet e Policisë Kufitare Muriqan në Shkodër, është bërë arrestimi me qëllim ekstradimi i shtetasit Arben Elezaj, 45 vjeç, banues në Kodër Kamzë, Tiranë. Ai rezulton person i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata e Catanzaro/Itali, ka lëshuar urdhërin e arrestit ndërkombëtar dhe ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni”, “Krime ndaj të miturve” dhe “Pjesëmarrje në organizatë kriminale”. Policia e Shtetit fton çdo qytetar që ka informacion apo konstaton veprimtari antiligjore të telefonojë falas në numrat 112 ose 129, duke u garantuar anonimatin dhe një reagim të shpejtë e të ashpër. Shpërndaje Facebook

