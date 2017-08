Festë me të shtëna pistolete, plumbat kapin dasmoren shqiptare

Një fenomen që ndodh ende edhe në Shqipëri. Apeli i Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren për mospërdorimin e armëve të zjarrit, në të gjitha rastet, posaçërisht në dasma dhe ahengje familjare, nuk po përfillet nga të gjithë qytetarët e kësaj zone.

Rasti i fundit i plagosjes së një gruaje gjatë një ahengu, ku ka pasur të shtëna me armë, ka ndodhur të hënën mbrëma në fshatin Sallagrazhdë të Suharekës, shkruan sot “Koha Ditore”.

Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person të dyshuar, pasi që ai duke shtënë me armë zjarri në ajër aksidentalisht ka plagosur një grua. Nga i dyshuari është konfiskuar një pistoletë me katër gëzhoja dhe me vendim të prokurorit ai është dërguar në paraburgim.