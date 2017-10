Femrat e kësaj shenje të Horoskopit dinë t’i “tërbojnë” fare meshkujt

Demi

Demi është një shenjë me shije. Pëlqen ushqimin e mirë, marrëdhëniet e mira intime dhe gjërat materiale. 5 senset i ka të zhvilluara në 360 gradë, siç edhe lidhjet me ritmet natyrale. Të dyja karakteristikat e bëjnë femrën Dem shumë sensuale, të sintonizuar me dëshirat e tjetrit, e pikërisht për këtë shumë joshëse në sytë e një mashkulli.

Peshqit

Shenja zodiakale e Peshqëve është shumë e ndjeshme dhe romantike. Sensualiteti i gruas, e dashuruar me dashurinë, është likuide, e ndrojtur, e lehtë dhe intrigante. Femra e shenjës së Peshqëve është shumë ndryshe nga femra Luan që josh në mënyrë agresive e që të imponon dëshirat e saj. Femra e Peshqëve i jepet e gjitha partnerit, duke dëshmuar afeksion, ngrohtësi, aq sa humbet veten në emër të dashurisë.

Luani

Femra Luan bie në sy, adhuron të jetë në qendër të vëmendjes dhe vishet në mënyrë të tillë që të tërheqë shikimet. Kjo pamje e jashtme që përcjell ngrohtësi dhe energji, kontribuon në sharmin e saj. Që është pikërisht ai i një luaneshe, mbretëreshë e pyllit urban.