“Fakte tronditëse do të dalin për të tjerë ministra të Ramës”

Kryedemokrati Basha ka dalë sot në një konferencë për shtyp teksa ka thënë se PD e ka denoncuar plot 1400 herë Saimir Tahirin.

Në fjalën e tij, Lulzim Basha theksoi se opozita pritet të nxjerrë fakte tronditëse edhe për ministra të tjerë të qeverisë.

Përmes një ftese të hapur, kreu i PD ka kërkuar nesër mbledhjen e tryezës së partive të opozitës, kur nuk përjashtohet as Lëvizja Socialiste për Integrim.

Fjala e Bashës:

Trafikantët kanë përdorur makinën e Tahirit. 1400 PD ka denoncuar Tahirin për lidhjet me organizatat kriminale dhe trafikun e drogës. Rama e ka mbrojtur 1400 herë Tahirin dhe burgosi e sulmoi Dritan Zaganin që zbuloi lidhjen e Tahirit me Habilajt.

Rama e ka quajtur Tahirin bashkëpunëtorin e tij më të ngushtë dhe ministrin e tij më të suksesshëm. Sot Rama e shiti Tahirin për të shpëtuar lëkurën e tij. Tahiri ka qenë ndërmjetësi i Ramës më Habilajt dhe Shullazin. Tahiri nuk është as më shumë as më pak se një nga peshqit e mëdhënj e organizatës kriminale.

Fakte tronditëse do të dalin për të tjerë ministra të Ramës. Rama është përfituesi kryesor i parave të drogës. Për të fituar zgjedhjet janë përdorur miliona euro nga droga dhe krimi. Kjo zbardhi skemën sesi Rama bleu votat dhe dhunoi zgjedhjet.

Me Ramën në qeveri, do sundojë krimi nesër do thërrasim një tryezë më gjithë spektrin opozitar. Po troket ora e vendimeve të mëdha. /JavaNews/