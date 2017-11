Djali u tregoi shokëve se i ‘mori’ virgjërinë, vajza nga Tirana bën namin në Instagram /Foto

Shpërndaje Facebook

Çudirat në rrjetet sociale nuk kanë fund. Çudia më e madhe ka ndodhur me një çift të rinjsh shqiptarët.

Kishin dy vite të lidhur dhe kishin vendosur që pas dy vitesh të kryenin marrëdhënie dhe ta tregonin dashurinë e tyre.

Mirëpo, vajza ka mbetur e zhgënjyer nga djali, i cili u ka treguar menjëherë shokëve të tij.

Menjëherë pas kësaj ajo ka ndërmarrë “hapin e saj”, duke e fëlliqur në një farë mënyre.

Vajza ka postuar çarçafin, duke ia vënë në dukje se meqë ishte ai që ia tregoi “botës”, është radha e saj që ta marrin vesh.

Vajza shkruan:

My first time in my luife. Hera e parë. Je i pari dhe i fundit mashkull për mua. Të dua paffund! Meqenëse e mori vesh gjithë bota nga ana jote, le ta marrin dhe nga ana ime ahhhaah before (pas) #2yearslove #2vitedashuri