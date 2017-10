Dëshironi të keni një burrë një pasur? Bëni këto 7 gjëra sa më shpejt!

Ekspertët sqarojnë disa gjëra që duhet të bëni për të bërë për vete një burrë të pasur. Nuk është aq e thjeshtë sa duket, prandaj kushtojini rëndësi këtyre këshillave.

1. Bëje qëllimin tënd

Të ndjekësh ëndrrat e tua dukë mos u dorëzuar deri në fund është një ndër këshillat më të mira. Nëse kërkoni ëndrrën tuaj, ju vërtetë mund ta realizoni atë.Ai i ka burimet financiare për të udhëtuar, ose për të bërë pikërisht jetën që keni dëshiruar gjithmonë. Pra, të jeni të qartë si fillim me veten tuaj.



2. Zhvilloni një rrjet të fortë miqsh

Miqtë, sidomos me një status të mirë shoqërorë janë një mundësi për të arritur atë që po kërkoni. Do ju jepet mundësia të dilni për darkë me ta dhe mund të ju prezantojë një mashkull të pasur. Kapeni momentin!



3. Jini një ekspert në diçka që ai nuk është

Nëse keni talent për të bërë diçka që ai nuk mundet dot ta bëjë, kjo është një gjë e mirë. Një mashkull i pasur do donte pranë tij një femër jo të zakonshme, por që mund të bëjë gjëra të bukura dhe të veçanta.



4. Kujdesuni shumë për pamjen e jashtme

Duke qenë se një burrë i pasur mund të ketë një femër tjetër shumë lehtë, ju duhet të jeni më e mira. Kujdesuni për pamjen tuaj të jashtme deri në detaje që kur ta takoni ai të mhanitet prej jush.



5. Tregoni interes për biznesin e tij

Një mashkull i pasur dëshiron që edhe partnerja e tij të tregojë vëmendje për biznesin e tij. Në këtë mënyrë do fitoni edhe besimin e tij.



6. Dëgjojeni më shumë

Ai boll probleme ka në jetën e tij profesionale, prandaj jeni më shumë dëgjuese. Kështu do vijë te ju me më shumë kënaqësi.



7. Lëreni të lirë

Po u treguat posesive, pra ta kontrolloni i keni humbur të gjithë pikët. Ai do mërzitet dhe do gjejë ngrohtësi te një femër tjetër. Kujdes!

Prandaj, femra nëse është pikërisht kjo gjë që kërkoni, pra të gjeni një burrë të pasur, mundohuni të ndiqni këto këshilla.