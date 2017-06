Cili do të jetë Kryeministër? Ja përgjigja e sondazhit gjerman

Një prej kompanive hulumtuese gjermane SDR ka kryer një sondazh për zgjedhjet në Kosovë. Të pyetur se kë do të votonin si Kryeministrin e ardhshëm të Kosovës, qytetarët kanë zgjedhur Avdullah Hotin me 40.4%, i dyti Ramush Haradinaj me 34.2% dhe i treti Albin Kurti me 25.4%.

Pyetja tjetër që iu është drejtuar kandidatëve të këtij sondazhi është: “Cili nga kandidatët për kryeministër e konsideroni si të ndershëm dhe të besueshëm?”.

Sipas këtij sondazhi, rezulton se: Avdullah Hoti është më i ndershmi dhe më i besueshmi me 27.30% respektivisht 30.12%, i dyti është Albin Kurti me 25.30% dhe 24.10%, ndërsa i treti është Ramush Haradinaj me 21.90% dhe 19.10%. /b.d