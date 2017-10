“Burri i prokurores së Tahirit vrau vëllain e ish të fejuarës pse i tregoi…”

Shpërndaje Facebook

Ish-badigardi i Sali Berishës, Izet Haxhia, duke ironizuar “qytetarin dixhital” që e informon këtë të fundit, ka publikuar disa të dhëna për bashkëshortin e prokurores Elisabeta Ymeraj, por dhe për Dritan Zaganin.

“Ish-shikasi dixhital me dergoj kete informacion.

Jam nje ish- oficer i SHIK-ut ne kohen e Bashkim Gazidedes.Tani prej vitesh jetoj ne Angli.

Dua te tregoj se burri i prokurores Ymeraj, Agron Bajri, se bashku me deshmitarin e gjyqit te Hajdarit, tropojanin Astrit Muldaka, kane punuar bashke ne trafikun e prostitutave ne Itali e me pas ne Belgjike.

Bajri eshte i afert me klanin e Berishes, ndersa Astrit Muldaka me porosi te Berishes ka dale si deshmitar ne gjygjin e Hajdarit kunder vellezerve Haxhiaj.

Elisabeta Ymeraj ka qene shoqe e ngushte dhe e fakultetit e Argita Berishes.

Agron Bajri perpara se te njihej me Elisabeten, ka qene i fejuar me nje vajze nga Tirana, por kur vellai i te fejuares ka marre vesh se ai merret me trafik femrash, i ka treguar te motres e cila e ka braktisur kete Bajrin.

Ai ne shenje hakmarrje e ka vrare te vellain e ish te fejuares tek “Stacioni i Trenit”.

Gjithashtu Dritan Zagani kur eshte derguar me sherbim ne Tropoje ne vitin 1994 per te arrestuar, ose eleminuar Haklajt, eshte strehuar tre muaj ne shtepine e Azgan Haklajt, qe ishte kusheri i trete i vellezerve Haklaj, per t’i spiunuar ata ne rast se vinin fshehurazi, pasi shpia e Azganit ishte perballe asaj te vellezerve Haklaj.

Për kete sherbim me vone, Berisha e shperbleu Azganin duke e bere deputet te PD.

Me respekt nje ish shikas…”, shkruan Haxhia.