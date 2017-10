Shpërndaje Facebook

Kanë kaluar afërsisht 20 vjet që kur Britney Spears nisi karrierën e saj me këngën e famshme me veshje shkolle, në këngën “Baby one more time”

35-vjeçarja shfaqet me një bluzë të shkurtër dhe një mini me pala, që u kujton fansave pamjen e saj në hitin e famshëm të vitit 1998.