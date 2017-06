Berisha dëgjon Ramën te Fevziu dhe i jep këtë mesazh

Debati i zhvilluar sot në emisionin “Opinion”, ku përpara një paneli me gazetarë dhe analistë ishte i ftuar kryeministri Edi Rama, ka tërhequr vëmendjen edhe të ish kryeministrit Sali Berisha

Ai ka numëruar disa nga pretimet që Rama nuk ka mbajtur por edhe disa nga skandalet ku qeveria e tij u përfshi në mandatin e parë qeverisës.

Reagimi i Berishes

Duke ndjekur debatin ne “Opinion”!

Analistet e nxorren me cullak se kurre piktorin deshtak!

Natyrisht edhe me keq krahu i freskut!

Sonte, perveç padijes se pergjithshme te piktorit deshtak, tre deklarata hyne ne guinness!

1-Deklerata e Norieges se ai vendosi 100 milione euro per rroga kete vit, nderkohe qe vet sipas tij, Berisha ka vendosur per rritje rrogash ne 8 vite 120 milione euro.

E verteta eshte se piktori deshtak ngriu rrogat per tre vjet dhe vendosi kete vit gjithsej 68 milione leke per rritjen e rrogave kundrejt 640 milione euro qe u vendosen ne vitet 2006-2013

2-Rektori i universitetit Kristaq Rama, duke i bere fresk Noreiges, beri sonte deklaraten me te cilen theu çdo rekord. Keshtu, ai tha se merita e padronit tim eshte se keto kater vite eshte realizuar kontrolli i plote i territorit!! Sharlatani nuk mund te kete emer tjeter. Ai tha dhe se kontrollohet territori, kur ne te kater anet rojet e armatosura me arme po leje bejne ligjjn?!

Keshilltari per çeshtjet kozmopolitike te Piktorit deshtak deklaroi se me pare kishte me shume kanabis por padroni i tij ka gabuar dhe nuk e ka thene!

E verteta eshte statistikat italiane deshmojne se vetem ne javen e trete te prillit qe kaloi ne Itali jane sekuestruar 21 ton kanabis me origjine nga Shqiperia kundrejt 18 ton qe jane sekuestruar ne vitet 2006 -2013 te marra se bashku! E verteta tjeter eshte se pas moratoriumit te skafeve, Italia hoqi kontrollin e kufirit detar me Shqiperine.

Miq, nuk duhet te lendoheni se se keta vasal nuk kane respekt per vehten e tyre.Ata leshojne deklarata te tilla per guinness sepse nuk ju duhet gje e verteta, pa lere pastaj dinjiteti njerezor! sb

