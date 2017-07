Basha i çudit të gjithë: Më detyruan amerikanët të firmos me Ramën

“Firmosa marrëveshjen e 18 majit pas refuzimit të tre dërgesave europiane. E katërta qe ajo amerikane, ku ma thanë troç: O hyr në zgjedhje, ose ne edhe zgjedhjet e vetmuar të PS-së, do t’i njohim si legjitime.

Në këto kushte hyra në zgjedhje duke marrë gjysmën e qeverisë, ndryshe rrezikohej seriozisht demokracia në Shqipëri, dhe kur monizmin e kërkojnë amerikanët,” mësohet se ka thënë Basha në takimin me demokratët e Sarandës.

Kjo gjë raportohet nga gazetari nga Saranda, Agron Mema.

Ai shprehet se edhe Eduard Selami ka komentuar marrëveshjen e 18 majit, duke thënë se përmes saj u frenua lufta civile.

“Marrëveshja e 18 majit shmangu luftën civile në Shqipëri. Po të ndodhte do të qe më katastofike se lufta civile e Greqisë. Shpëtoi Shqipëria dhe shqiptarët, ndryshe nuk do të ekzistonim sot, as si komb, as si shtet, as si shqiptarë,” tha Selami gjatë takimit në Sarandë.