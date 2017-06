Arrestohet doganieri i LSI, blinte vota në Shkodër

Një doganier në doganën e Vermoshit është arrestuar pasi është kapur me një listë votuesish dhe sasi të konsiderueshme parash.

Policia e Shkodrës thotë se paratë ishin të destinuara për t’u shpërndarë me qëllim blerjen e votës.

Arrestimi në flagrancë i Izmir Gëzim Bushajt, 26 vjeç është bërë nga strukturat e Drejtorise Vendore te Policise.

“Janë prangosur Izmir Gezim Bushaj vjec 26 banues ne fshatin Kullaj, me detyre doganier ne doganen e Vermoshit, se bashku me shtetasin Xhyher Bushaj, ku brenda automjetit tip Hunday me targa AA 797 MK janë konstatuar një listë votuesish dhe sasi e konsiderueshme parash të destinuara per t’i shpërndarë me qëllim blerjen e votës” – bën me dije policia.