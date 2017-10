Akuzat e prokurorisë, Rama: Bëni punën, gjykimet lërjani publikut

Shpërndaje Facebook

Twitter

LinkedIn

Kryeministri Edi Rama u është përgjigjur akuzave të Prokurorisë së Krimeve të Rënda pas deklaratës në mbledhjen e Grupit të PS mëngjesin e sotëm. Rama shpreh keqardhjen për deklaratën e prokurorisë, ndërsa shton se detyra e organit të akuzës nuk është as të dëgjojë politikën dhe të ushqejë debatet politike.

Kryeministri deklaratën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda e cilëson si “komunikata që ngjajnë si të shkruara në selitë e partive politike”. Në mbyllje të reagimit të tij, Rama nxit një hetim sa më të shpejtës, serioz dhe shterues për çështjen që lidhet me Saimir Tahirin, ndërsa gjykimet mbi politikën, prokuroria t’ia lerë publikut.

Prokuroria i cilësoi politike deklaratat e Ramës në mbledhjen e grupit dhe se nuk do ta intimidojnë, ndërsa akuzoi kryeministrin se mori rolin e gjykatës. Gjithashtu prokuroria deklaroi se qëndrimi publik i Kryeministrit për Tahirin dhe kundër prokurorisë është sinjal i qartë që lufta kundër korrupsionit në nivele të larta do të kontrollohet nga politika.

Por prokuroria nuk u ndal me kaq, duke shkuar deri në kërcënime kur deklaroi se kemi përvojë nga Kroacia dhe Rumania ku janë arrestuar dhe dënuar dy ish-kryeministria.

Deklaratë shtypi e Zyrës së Kryeministrit



Kryeministri Edi Rama, shpreh keqardhjen që Prokuroria e Krimeve të Rënda, është shprehur në media menjëherë pas fjalës së tij përpara grupit socialist, lidhur me kërkesën për hetim të deputetit Saimir Tahiri.

Kryeministri i Shqipërisë, mbron pikëpamjen se detyra e organit të prokurorisë nuk është as të dëgjojë politikën, as të replikojë me politikanët, as të publikojë në media opinionet e saj, për çfarë thotë një politikan a një tjetër. Po ashtu organi i akuzës, sipas kryeministrit, as ka detyrën dhe as i’a lejon etika e funksionit të vet, të ushqejë debatet politike me komunikata që ngjajnë si të shkruara në selitë e partive politike.

Ai shpreh po ashtu keqardhjen, që organi i akuzës pretendon se ka konstatuar përpjekje për intimidim në fjalën e mbajtur sot prej tij. Në fakt, kreu i qeverisë dhe lideri i shumicës parlamentare, vetëm ka dhënë opinionin e grupit parlamentar, bazuar në raportin e Komisionit të Mandateve dhe Rregullores dhe, padyshim, në paraqitjen aspak serioze prokurorisë në seancat publike të atij komisioni.

Kryeministri i rikujton me këtë rast organit të prokurorisë, se ligjvënësit nuk janë noterë të kërkesave të këtij organi, po kanë detyrimin kushtetues t’i lexojnë ato, të dëgjojnë sqarimet e përfaqësuesve të organit në fjalë dhe, padiskutim, të gjykojnë mbi to. Prandaj ai, përsërit apelin që Prokuroria e Krimeve të Rënda të bëjë punën që i ngarkon kushtetuta e Shqipërisë dhe legjislacioni shqiptar, dhe gjykimet mbi politikën t’ia lerë publikut.

Duke nxitur një hetim sa më të shpejtës, serioz dhe shterrues për çështjen që lidhet me Saimir Tahirin, si edhe duke besuar sinqerisht se me pranimin e kërkesës së prokurorisë nga ana e saj, shumica parlamentare i ka dhënë organit të akuzës një mbështetje të fortë për t’i shkuar deri në fund hetimit, kryeministri i Shqiperisë i uron këtij organi punë të mbarë.