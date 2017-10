Agjentë amerikanë dhe europianë kundër “të fortëve” në Shqipëri

Shpërndaje Facebook

Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar “të fortët” e vendit, që sipas tij, janë mësuar prej vitesh të lëvizin të lirshëm.

Në “komunikimin javor’, Rama tha se dotë vihen para drejtësisë të gjithë kriminelët, duke sekuestruar asetet kriminale të përfituara prej tyre.

“Ka nisur beteja për të sekuestruar asetet kriminale të përfituara nga këto rrjete, do çojmë para drejtësisë të fortët’ të mësuar prej shumë vitesh të lëvizin të lirshëm.

Kjo betejë ka nisur dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe falë një skuadre antikrim amerikan-evropiane ne do ta vazhdojmë betejën ditë për ditë, këmba këmbës.

Në bashkëpunim me agjentët amerikanë, qeveria do t’i japë fund të fortëve që livadhisin fal gjyqtarëve dhe poliëve të korruptuar”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama në “Komunikimin Javor” të kësaj të diele, foli për dy histori suksesi të qeverisë, të cilat sipas tij do ta ndihmojnë me patjetër vendin në çeljen e negociatave me Bashkimin Europian.

"Temë kryesore ishte takimi me drejtorin e BE për zgjerimin e ekipit të tij. Shqipëria po bën progres në drejtimin e duhur, objektivi për çeljen e negociatave mesin e vitit tjetër është plotësisht i arritshëm.