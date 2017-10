2 mijë vende të lira pune në Gjermani për shqiptarët: Si të aplikoni, gjuha e huaj nuk është kusht

Shpërndaje Facebook

Interesi i lartë i Gjermanisë për krah pune ka gjetur vend në Shqipëri. “Erfat-Shtojber” është zyra më e re e punësimit, e inauguruar një ditë më parë, e cila u ofron aplikantëve punësim në kushte të njëjta me shtetasit gjermanë e, mbi të gjitha, pa kosto ndërmjetësimi.

Vetëm në ditën e saj të parë, kjo zyrë ofron 2 mijë vende pune për minatorë. Dhe ky është vetëm fillimi. Një larmi profilesh që do të jenë në dispozicion në ditët në vijim, do të ofrojnë punë për krahun e lirë punëtor.

Procedura e punësimit

Për të aplikuar për një vend pune në Gjermani nëpërmjet zyrës së punësimit “Erfat-Shtojber” nuk nevojitet asgjë, veç kartës së identitetit. Ndryshe nga dhjetëra agjencitë që operojnë sot në treg, me dhe pa licencë, të cilat u mbajnë punëkërkuesve një tarifë ndërmjetësimi, kjo agjenci nuk e bën një gjë të tillë.

Aplikantit i duhet vetëm të paraqitet në këtë zyrë dhe të plotësojë një formular me të dhënat e tij, i cili i shkon shtetit gjerman. Mjafton që personi të mos jetë i ndjekur penalisht që të vijojë procedura e punësimit, për vendin që ofrohet.

Pas përgjigjes pozitive, agjencia kryen aplikimin për vendin e punës, nga ku siguron detajet për fillimin e punës: dita, ora, akomodimi e të tjera. Në këtë moment, aplikanti në prag të fillimit të punës ndodhet përpara dy zgjedhjesh: mund t’i marrë përsipër të gjitha vetë, ose t’ia lërë në dorë agjencisë.

Kjo e fundit është e gatshme nëpërmjet bankës gjermane Ëolksbank të mbulojë të gjitha shpenzimet e duhura për një person në nevojë. Ndërkohë, vetëm pasi ai të ketë filluar punë, detyrimet do të shlyhen muaj pas muaji duke i mbajtur një shumë modeste.

Në rastin konkret, shteti gjerman kërkon 2 mijë minatorë, të cilët mund të punësohen me kontrata të rregullta pune 3- vjeçare kundrejt një pagese prej 2800 eurosh në muaj. Paga është në varësi të profilit të zanatçinjve që do të kërkohen.

Pranë kësaj agjencie mund të drejtohen kryesisht krahu i lirë për punë si: marangoz, tornitor dhe punëtor krahu në ndërtim. Me rëndësi është fakti se një i punësuar atje ka të njëjtat të drejta, pagë e siguracione me shtetasit gjermanë.

Gjuha e huaj apo shkollimi nuk është kusht për të aplikuar për një vend pune pranë kësaj zyre. “Aplikimi i personave do të bëhet në bazë të profesionit në Gjermani, me kontrata të rregullta pune. Të interesuarit do të mund të aplikojnë pa pagesë me mbështetjen e ABI Bank dhe Wolksbank në shtetin gjerman.

Shlyerja e shumës që i duhet një aplikanti për të shkuar atje do të bëhet vetëm pasi ai të ketë filluar punë. Me pak fjalë, shqiptarët do të punojnë atje me të njëjtat kushte si shtetasit gjermanë”, sqaron Iva Dobrovishti, drejtoresha e zyrës së punësimit. Në ditën inaugurimit, të pranishëm ishin zyrtarë të atashuar në Gjermani, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në hapjen e kësaj zyre, e cila është qendra e “Erfat-Shtojber” në Ballkan.

Milazim Jusaj, anëtar i këshillit të integrimit të qytetit të Hagenit, njëkohësisht anëtar dhe politikan i partisë social-demokrate SPD, e cilësoi këtë një eksperiencë të suksesshme, e cila duhet të implementohet edhe në vende të tjera.

Për Anduena Stephan, konsulle e nderit e Republikës së Shqipërisë në Gjermani, në landin e Rinit të veriut dhe Vestfalisë, punësimi jashtë vendit mbetet alternativa e të rinjve që nuk shohin të ardhme në vendin e tyre.