19-vjeçarja nxjerr në shitje virgjërinë për 150 mijë euro

Një 19-vjeçare ka nxjerrë në shitje virgjërinë e saj për 150 mijë euro.

Vajza është nga Sidnei, Australi, dhe shpalljen e ka bërë online.

Ajo thotë se është e hapur për çdo gjë.

Vetëm ka disa kërkesa: Para aktit seksual, ajo duhet të shkojë për darkë në restorant me personin që do blejë virgjërinë e saj, më pas do shkojnë në hotel, ku nuk lejohen lodrat e seksit dhe dhuna gjatë aktit seksual.

Gjithashtu ajo thotë se nuk e lejon filmimin e aktit.

Vajza ka postuar edhe disa foto, për të treguar sa seksi është.